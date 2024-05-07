Путин поблагодарил россиян за доверие | 360°

Важное 07 мая 2024, 12:12 Путин поблагодарил россиян за доверие Путин после инаугурации поблагодарил россиян за оказанное доверие

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Президент России Владимир поблагодарил за доверие и поддержку граждан России во всех регионах страны. Об этом он заявил в речи после инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

«В эти ответственные и торжественные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан во всех регионах России», — сказал глава государства.

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Путин также поблагодарил всех участников специальной операции на Украине.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество», — добавил президент.

Во вторник состоялась инаугурация Путина на посту президента России. По традиции в торжественной церемонии приняли участие члены правительства, сенаторы и депутаты, члены ЦИК и Конституционного суда, руководство администрации президента, руководители аккредитованных в Москве дипломатических миссий и посольств.