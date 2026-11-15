Выполнение обязанностей по графику компании создает трудовые отношения даже без договора. Такая стажировка должна оплачиваться, сообщает NEWS.ru .

Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева пояснила: исключение — учебная практика по договоренности с вузом или колледжем, если студент наблюдает и учится, а не выполняет производственные задачи. Статус самозанятого или отказ от оплаты не снимают с компании обязанности заплатить за труд, передает ОТР.

Член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина сообщила, что с 1 марта 2027 года статья 351.9 Трудового кодекса предусмотрит срочный договор, зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, больничные, страховой стаж и наставника. Срок стажировки составит до шести месяцев. При последующем приеме в штат испытательный срок запретят.

Руководитель юридического отдела профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль посоветовал сохранять переписку, графики, пропуска и результаты работы. Сначала следует письменно потребовать оформления и выплаты зарплаты, затем обратиться в Государственную инспекцию труда или суд. Через суд можно взыскать зарплату, проценты и компенсацию морального вреда. Срок обращения по невыплате зарплаты — один год.