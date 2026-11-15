Россиянам разъяснили, что стажировка по графику компании должна оплачиваться даже без договора
Выполнение обязанностей по графику компании создает трудовые отношения даже без договора. Такая стажировка должна оплачиваться, сообщает NEWS.ru.
Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева пояснила: исключение — учебная практика по договоренности с вузом или колледжем, если студент наблюдает и учится, а не выполняет производственные задачи. Статус самозанятого или отказ от оплаты не снимают с компании обязанности заплатить за труд, передает ОТР.
Член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина сообщила, что с 1 марта 2027 года статья 351.9 Трудового кодекса предусмотрит срочный договор, зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, больничные, страховой стаж и наставника. Срок стажировки составит до шести месяцев. При последующем приеме в штат испытательный срок запретят.
Руководитель юридического отдела профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль посоветовал сохранять переписку, графики, пропуска и результаты работы. Сначала следует письменно потребовать оформления и выплаты зарплаты, затем обратиться в Государственную инспекцию труда или суд. Через суд можно взыскать зарплату, проценты и компенсацию морального вреда. Срок обращения по невыплате зарплаты — один год.