«Это голосование за вас»: Путин обратился к бойцам на передовой

Прошедшие в России выборы были голосованием за бойцов специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным после завершения кампании.

Глава государства подчеркнул, что люди доверяют военнослужащим и верят в них.

«Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу Победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Также Путин подчеркнул, что рекордная явка граждан на выборах — это знак доверия и поддержки россиянами усилий по укреплению страны.

Глава государства поблагодарил народ за такую активность во время избирательной кампании. Он добавил, что у противника не получилось сорвать голосование, несмотря на попытки.