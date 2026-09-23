«Это голосование за вас»: Путин обратился к бойцам на передовой
Путин назвал выборы голосованием за бойцов на передовой
Прошедшие в России выборы были голосованием за бойцов специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным после завершения кампании.
Глава государства подчеркнул, что люди доверяют военнослужащим и верят в них.
«Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу Победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине», — сказал Путин.
Президент выразил уверенность, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
Также Путин подчеркнул, что рекордная явка граждан на выборах — это знак доверия и поддержки россиянами усилий по укреплению страны.
Глава государства поблагодарил народ за такую активность во время избирательной кампании. Он добавил, что у противника не получилось сорвать голосование, несмотря на попытки.