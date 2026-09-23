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    «Это голосование за вас»: Путин обратился к бойцам на передовой

    Путин назвал выборы голосованием за бойцов на передовой

    Фото: РИА «Новости»

    Прошедшие в России выборы были голосованием за бойцов специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным после завершения кампании.

    Глава государства подчеркнул, что люди доверяют военнослужащим и верят в них.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу Победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине», — сказал Путин.

    Президент выразил уверенность, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

    Также Путин подчеркнул, что рекордная явка граждан на выборах — это знак доверия и поддержки россиянами усилий по укреплению страны.

    Глава государства поблагодарил народ за такую активность во время избирательной кампании. Он добавил, что у противника не получилось сорвать голосование, несмотря на попытки.