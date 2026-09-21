Путин обсудит итоги выборов на встрече с Памфиловой

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, на встрече планируют подвести итоги выборов. Пресс-секретарь президента добавил, что в графике Путина также предусмотрено общение с руководителями фракций и депутатами.

«Безусловно, у президента ожидается и общение с руководителем ЦИКа, и общение с руководителями фракции, с депутатами. Все это будет в графике президента», — сказал Песков.

Он уточнил, что формат встречи с Памфиловой определят позднее. После этого Кремль проинформирует журналистов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Ранее ЦИК подвел предварительные итоги голосования. Лидером стала партия «Единая Россия», набравшая 57,85% голосов избирателей.