В ЦИК дали оценку избирательной кампании в Госдуму

Выборы в Государственную думу состоялись в условиях беспрецедентных угроз. Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Эта кампания очень отличалась от предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных угроз», — заявила она.

Памфилова уточнила, что ЦИК справился с задачей обеспечить открытость и безопасность выборов.

«То есть при обеспечении максимальной безопасности сохранить все базовые принципы избирательного процесса», — заключил председатель Центризбиркома.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о попытках Евросоюза вмешаться в выборы в Госдуму. По его словам, в сообществе заранее подготовили документы о якобы недействительном голосовании.