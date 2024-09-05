Путин назвал главную гарантию безопасности России

Путин назвал рост экономики и военного потенциала гарантией безопасности России

Фото: РИА «Новости»

Безопасность России зависит от экономического и военного потенциала страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Главная гарантия безопасности — это рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками», — подчеркнул он.

Россия, по его словам, заинтересована в долгосрочной и взаимовыгодной работе, поэтому займется расширением сотрудничества как Дальнего Востока, так и всей страны с иностранными партнерами. Путин уже анонсировал запуск крупного логистического проекта России и Китая. Также глава государства поручил ускорить принятие законопроекта о международных ТОР.

Сейчас страна стала все больше ориентироваться на Восток и Глобальный Юг, отмечал президент. Развитие ДФО — один из приоритетов страны. В том числе благодаря Дальнему Востоку Россия укрепляет свои позиции в мире.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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