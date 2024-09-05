Путин сообщил о переориентации России на Восток и глобальный Юг

Основные деловые связи и торговые маршруты России все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2024.

«Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.

Россия определила развитие региона в качестве национального приоритета на весь XXI век, отметил глава государства. По его словам, важность и правильность этого решения «подтвердила сама жизнь».