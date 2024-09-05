Путин назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности
Дальний Восток является флагманом новой глобальной экономической реальности. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Дальний Восток является важнейший фактором укрепления позиций России в мире, флагманом России в новой глобальной экономической реальности», — указал он.
От его становления, подчеркнул глава государства, во многом зависит будущее всей страны. Путин добавил, что Россия определила развитие Дальнего Востока в качестве приоритета на весь XXI век. Правильность такого решения подтвердила сама жизнь, резюмировал он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Пленарное заседание ВЭФ стартовало в четверг, 5 сентября. В нем принимает участие Путин, а также зампредседателя КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Российский лидер уже провел переговоры с обоими гостями форума.