Путин анонсировал запуск крупного логистического проекта России и Китая

Путин: совместный логистический проект России и КНР должны запустить к 2025 году

К 2025 году Россия планирует запустить совместный с Китаем проект крупных логистических комплексов. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что проект благоприятно отразится на сотрудничестве с зарубежными партнерами, а также позволит вложиться в строительство и создать новые рабочие места.

Российский лидер также указал на необходимость расширить пункты пропуска через границу с КНР. По его словам, к 2026 году на первых пяти автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра не должна превышать 10 минут.

«Уверен, этот проект придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации плана уже в 2025 году», — сказал Путин.

Также Путин предложил построить новые кампусы Дальневосточного федерального университета в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите.