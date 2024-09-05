Россия будет расширять связи Дальнего Востока с иностранными партнерами

Россия займется расширением сотрудничества Дальнего Востока и всей страны с иностранными партнерами, страна заинтересована в долгосрочной и взаимовыгодной работе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы будем расширять связи российского Дальнего Востока и всей нашей страны с зарубежными партнерами. Россия заинтересована в надежном, долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с государствами и иностранными компаниями, чтобы укреплять российские позиции в мире», — сказал Путин.

Также во время выступления на ВЭФ президент анонсировал строительство транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока протяженностью более 10 тысяч километров. Трасса будет включать в себя обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска и подъезды к пунктам пропуска через границу.