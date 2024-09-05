Путин поручил ускорить принятие законопроекта о международных ТОР

Президент Владимир Путин обратился к Госдуме и правительству с просьбой быстрее принять проект закона о международных территориях опережающего развития (ТОР). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выступил на Восточном экономическом форуме и рассказал о планах развития Дальнего Востока. По его словам, в регионе необходимо улучшить условия для иностранных инвесторов из дружественных стран.

«Большой интерес к нему (ТОР — прим. ред.) проявляют наши китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — объяснил он.

Путин напомнил о планах создать в Приморье первую международную территорию опережающего развития, а также поручил рассмотреть возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке.

Ранее на ВЭФ президент указал на необходимость обеспечить ресурсный суверенитет России. Он отметил важность надежного снабжения страны доступным топливом и сырьем.