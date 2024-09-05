Путин назвал развитие Дальнего Востока одним из приоритетов для страны

Россия определила развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пленарного заседание ВЭФ-2024.

«Важность и правильность этого решения подтвердила сама жизнь», — подчеркнул он.

Интерес к Дальнему Востоку сейчас проявляют представители бизнеса, органы власти, ученые. Этот уникальный регион открывает безграничные возможности для созидания и взаимовыгодного партнерства, отметил президент.

«От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей страны», — заявил Путин.

Российский лидер назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности. Его регионы дают прямой выход на перспективные рынки стран АТР. Это огромное пространство для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. Сейчас Россия стала все больше ориентироваться на Восток и глобальный Юг.