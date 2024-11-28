Политолог Шаповалов назвал серьезным сигналом Западу заявление Лаврова вслед за испытанием ракеты «Орешник»

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова является серьезным сигналом Западу вслед за испытанием ракеты «Орешник». Об этом в разговоре с RT сообщил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Собеседник уверен, что все подобные сигналы активно считываются и анализируются западными политиками. По его словам, в западной прессе есть разные мнения, начиная от тех, что никакого «Орешника» не существует, и заканчивая тем, что Россия не страшна.

«Необходимо понимать, что это публичные элементы информационных атак и вбросов, которыми Запад успокаивает свое собственное население…», — высказал точку зрения Шаповалов.

Он считает, что политика со стороны Запада будет «безответственной» до тех пор, пока «не произойдет смена караула в Вашингтоне».