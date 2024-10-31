Политолог Минченко: формат БРИКС показал преимущества развития многосторонней модели мира

Саммит БРИКС доказал, что Россию невозможно оставить в изоляции. Сейчас все больше стран отказываются от блокового типа мышления, понимая необходимость продвигать свои прагматические интересы, заявил политолог Евгений Минченко в интервью «ФедералПресс» .

«Я думаю, что ключевой момент сегодня — это то, что не многополярность возникает, потому что на самом деле те же самые китайцы категорически против полюсов, а многосторонность», — считает эксперт.

Формат БРИКС — яркий пример этой многосторонности, отметил Минченко. Так, Россия и страны, конфликтующие с Соединенными Штатами, пытаются сохранить какие-то варианты взаимодействия, чтобы не довести ситуации до эскалации.