Политолог Минченко: формат БРИКС показал преимущества развития многосторонней модели мира
Саммит БРИКС доказал, что Россию невозможно оставить в изоляции. Сейчас все больше стран отказываются от блокового типа мышления, понимая необходимость продвигать свои прагматические интересы, заявил политолог Евгений Минченко в интервью «ФедералПресс».
«Я думаю, что ключевой момент сегодня — это то, что не многополярность возникает, потому что на самом деле те же самые китайцы категорически против полюсов, а многосторонность», — считает эксперт.
Формат БРИКС — яркий пример этой многосторонности, отметил Минченко. Так, Россия и страны, конфликтующие с Соединенными Штатами, пытаются сохранить какие-то варианты взаимодействия, чтобы не довести ситуации до эскалации.