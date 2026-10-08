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    Песков ответил на вопрос о сроках проведения разговора Путина и Трампа

    Песков заявил, что сроки разговора Путина и Трампа пока не определили

    Фото: РИА «Новости»

    Российская и американская стороны пока не договорились о телефонной беседе двух президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока неясно, когда именно может пройти разговор. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Накануне, в день рождения российского президента, глава Белого дома заявил, что его телефонная беседа с Путиным подготовлена.

    «Пока нет. Сообщим», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о согласовании проведения разговора и представлении, когда он может произойти.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может организовать трехстороннюю встречу с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на грядущем саммите АТЭС. Российский лидер уже получил приглашение на саммит и подтвердил свое участие.

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