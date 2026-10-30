Песков заявил, что Россия хочет достичь прочного мира на Украине

Россия хочет достичь прочного мира на Украине, для этого необходимо долгосрочное мирное урегулирование, а не простая сделка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News .

«Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений. <…> Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой», — отметил представитель Кремля.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, только встреча на высшем уровне может придать переговорами новое качество.

В интервью «Известиям» Песков прокомментировал решение Европы полностью отказаться от российского газа. Он отметил, что экономическая ситуация в регионе ухудшается, поэтому отказ от энергоносителя из РФ — это вряд ли мудрое решение.