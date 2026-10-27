МИД назвал отношения России и Африки многоплановыми

Отношения России и Африки являются многоплановыми. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости» .

Такое заявление дипломат сделала на медиафоруме Россия — Африка (2026). Мероприятие проходит в Москве с 27 по 29 октября.

«Отношения России и Африки — это отношения практико-ориентированные. Помимо высоких смыслов, у них есть еще ориентир на практический результат», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что лидер Эритреи Исайяс Афеворки прибыл в Москву — специально на медиафорум. В МИД России сообщали, что страна надеется на налаживание контактов между Эфиопией и Эритреей на фоне напряженности отношений.

Минцифры предупредило жителей столицы о возможном ограничении работы мобильного интернета 27-29 октября из-за саммита.