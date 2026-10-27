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    МИД назвал отношения России и Африки многоплановыми

    МИД: отношения России и Африки — многоплановые

    Отношения России и Африки являются многоплановыми. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».

    Такое заявление дипломат сделала на медиафоруме Россия — Африка (2026). Мероприятие проходит в Москве с 27 по 29 октября.

    «Отношения России и Африки — это отношения практико-ориентированные. Помимо высоких смыслов, у них есть еще ориентир на практический результат», — отметила Захарова.

    Ранее стало известно, что лидер Эритреи Исайяс Афеворки прибыл в Москву — специально на медиафорум. В МИД России сообщали, что страна надеется на налаживание контактов между Эфиопией и Эритреей на фоне напряженности отношений.

    Минцифры предупредило жителей столицы о возможном ограничении работы мобильного интернета 27-29 октября из-за саммита.

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    предоставлено GFCN

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    предоставлено GFCN