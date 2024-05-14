Песков пояснил кадровые перестановки в Минобороны | 360°

Власть 14 мая 2024, 14:30 Песков пояснил кадровые перестановки в Минобороны Песков: перестановки в Минобороны не дезорганизуют управление войсками РИА «Новости»

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Кадровые перестановки в Минобороны и недавние задержания не дезорганизуют управление войсками. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, не опасается ли Кремль дезорганизации.

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Недавно обвинение в получении крупной взятки предъявили начальнику главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову. По данным следственного комитета, с 2021 по 2023 год ему передали деньги представители коммерческих структур.

Также недавно задержали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Его отправили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Президент Владимир Путин предложил назначить министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. А Сергей Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности России.