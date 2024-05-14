Песков назвал неуместными слова о «понижении Шойгу» | 360°

14 мая 2024, 12:46
Песков назвал неуместными слова о «понижении Шойгу»
Кремль назвал новую должность Шойгу высоким государственным постом
Должность секретаря Совета Безопасности России, на которую назначили Сергея Шойгу, является высоким государственным постом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны», — отметил Песков.
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Он добавил, что говорить о «понижении в должности» Шойгу неуместно. Кроме того, на Шойгу будет большая ответственность, он будет находиться в прямом контакте с главой государства.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совета безопасности России. Ранее Песков рассказывал, что бывший министр обороны продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, курируя работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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Дмитрий Песков
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