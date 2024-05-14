Песков назвал неуместными слова о «понижении Шойгу» | 360°

Важное 14 мая 2024, 12:46 Песков назвал неуместными слова о «понижении Шойгу» Кремль назвал новую должность Шойгу высоким государственным постом РИА «Новости»

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Должность секретаря Совета Безопасности России, на которую назначили Сергея Шойгу, является высоким государственным постом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны», — отметил Песков.

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Он добавил, что говорить о «понижении в должности» Шойгу неуместно. Кроме того, на Шойгу будет большая ответственность, он будет находиться в прямом контакте с главой государства.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совета безопасности России. Ранее Песков рассказывал, что бывший министр обороны продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, курируя работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.