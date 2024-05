Первые полосы зарубежных СМИ заняла новость о смене Шойгу | 360°

Мир 13 мая 2024, 00:11 Первые полосы зарубежных СМИ заняла новость о смене Шойгу РИА «Новости»

Читать 360 в

Новость об отставке главы Минобороны России Сергея Шойгу и назначении на эту должность первого вице-премьера Андрея Белоусова попала на первые полосы иностранных СМИ. Информацию о перестановках в ведомстве, в том числе, опубликовало издание The Guardian.

«Владимир Путин сместит Сергея Шойгу с поста министра обороны и назначит его секретарем Совета национальной безопасности России. Президент России предложил назначить Андрея Белоусова вместо Шойгу, который много лет занимал пост министра обороны», — уточнило издание.

Реклама

Среди зарубежных СМИ, опубликовавших материалы о кадровых перестановках в российском оборонном ведомстве на первых полосах, оказались британские газеты Daily Mail, The Teleraph, The Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.

Издание Daily Mail написало, что российский лидер уволил своего давнего друга с поста министра обороны страны в результате масштабной перестановки «самых высокопоставленных соратников, поскольку войска Кремля продолжают наступление на Украине».

Телеканал Sky News передал, что Шойгу переведут на другую должность, так как Путин проводит перестановки в своей руководящей команде. «Перетасовку» можно рассматривать как попытку проанализировать расходы на оборону после того, как замминистра обороны Тимура Иванова обвинили в коррупции.