Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки | 360°

Криминал 14 мая 2024, 13:22 Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки Суд предъявил генералу Кузнецову обвинение в получении взятки Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Начальнику главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Об этом РИА «Новости» сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

«Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ», — рассказали в инстанции.

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Главному кадровику оборонного ведомства грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела и аресте Кузнецова. По данным ведомства, в 2021–2023 годах генерал получил взятку от представителей коммерческих структур. По месту жительства Кузнецова прошли обыски. Правоохранители нашли там денежные средства на общую сумму в 100 миллионов рублей.