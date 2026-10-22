Песков: США многое делают для мира на Украине, в отличие от Европы

Американские власти делают очень многое, чтобы помочь завершению конфликта на Украине. Европа же не предпринимает никаких действий ради этого, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости» .

«Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию (на Украине. — Прим. ред.). Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что в Москве высоко оценивают вклад Уиткоффа и Кушнера в урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, зять лидера США Джаред Кушнер сообщил об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах.