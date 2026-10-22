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    Песков заявил, что США многое делают для мира на Украине, в отличие от Европы

    Песков: США многое делают для мира на Украине, в отличие от Европы

    Фото: РИА «Новости»

    Американские власти делают очень многое, чтобы помочь завершению конфликта на Украине. Европа же не предпринимает никаких действий ради этого, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию (на Украине. — Прим. ред.). Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», — подчеркнул Песков.

    Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что в Москве высоко оценивают вклад Уиткоффа и Кушнера в урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, зять лидера США Джаред Кушнер сообщил об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах.

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