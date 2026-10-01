Патрушев пообещал быстрый и адекватный ответ на угрозы НАТО в Калининградской области

Если блок НАТО начнет агрессивные военные действия против Калининградской области, он пожалеет, заявил помощник президента России Николай Патрушев на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Патрушев заверил, что свои угрозы Североатлантический альянс реализовать не сможет.

«Если только попробуют что-то предпринять на деле — будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость», — подчеркнул помощник президента.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение России об ответе на возможные попытки блокады Калининградской области. Российская сторона предупредила, что в этом случае использует весь свой арсенал, в том числе и ядерное оружие.