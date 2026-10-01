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    Патрушев пообещал быстрый и адекватный ответ на угрозы НАТО в Калининградской области

    Патрушев: на угрозы НАТО в Калининградской области Россия ответит быстро

    Фото: РИА «Новости»

    Если блок НАТО начнет агрессивные военные действия против Калининградской области, он пожалеет, заявил помощник президента России Николай Патрушев на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Патрушев заверил, что свои угрозы Североатлантический альянс реализовать не сможет.

    «Если только попробуют что-то предпринять на деле — будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость», — подчеркнул помощник президента.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение России об ответе на возможные попытки блокады Калининградской области. Российская сторона предупредила, что в этом случае использует весь свой арсенал, в том числе и ядерное оружие.

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