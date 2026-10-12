360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Патрушев предупредил о проработке Западом блокады Балтийского моря

    Фото: 360.ru

    Западные государства прорабатывают блокаду Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев, чьи слова привел ТАСС.

    «Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой», — подчеркнул он.

    Патрушев выступил во время визита в Китай и отметил, что для России и КНР морская логистика имеет большое значение. Он назвал Китай признанным глобальным лидером в мировом торговом судоходстве.

    Ранее Патрушев пообещал НАТО быстрый и адекватный ответ на угрозы альянса в Калининградской области.

    Читайте также

    «Никуда он от нас не денется»: Лукашенко пошутил над Пашиняном на саммите СНГ

    В Китае оценили влияние встреч Путина и Си Цзиньпина на развитие связей с Россией

    Украина под видом консерванта поставляла химикаты в Канаду и Британию

    «Никуда он от нас не денется»: Лукашенко пошутил над Пашиняном на саммите СНГ

    В Китае оценили влияние встреч Путина и Си Цзиньпина на развитие связей с Россией

    Украина под видом консерванта поставляла химикаты в Канаду и Британию