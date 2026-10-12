Патрушев предупредил о проработке Западом блокады Балтийского моря

Западные государства прорабатывают блокаду Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев, чьи слова привел ТАСС .

«Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой», — подчеркнул он.

Патрушев выступил во время визита в Китай и отметил, что для России и КНР морская логистика имеет большое значение. Он назвал Китай признанным глобальным лидером в мировом торговом судоходстве.

Ранее Патрушев пообещал НАТО быстрый и адекватный ответ на угрозы альянса в Калининградской области.