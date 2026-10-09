Врач-диетолог Русакова призвала не срезать корку с заплесневелого сыра

Плесневые грибки представляют серьезную угрозу, так как вызывают не только острую интоксикацию, но и бактериальные осложнения. Врач-диетолог Дарья Русакова подчеркнула, что срезание испорченного участка с мягких сыров (адыгейского, бри, моцареллы) абсолютно бессмысленно: грибница проникает глубоко в пористую структуру, поэтому видимый налет — лишь верхушка айсберга.

Термическая обработка также не гарантирует безопасности, так как высокие температуры уничтожают лишь физическое тело грибка, но оставляют нетронутыми микотоксины — ядовитые продукты его жизнедеятельности. Кроме того, в испорченной среде активно размножаются патогенные бактерии, например стафилококки. Эксперт предостерегла от путаницы между опасным диким налетом и благородной плесенью, подчеркнув, что заплесневевший мягкий сыр необходимо немедленно выбросить.