Президент России Владимир Путин сделал правильно, оставшись открытым и дружелюбным для партнеров. Жители страны счастливы, как нигде на Западе. Об этом сообщил «Известиям» на полях ПМЭФ-2026 отец миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.

«Российский президент должен продолжать идти по тому пути, по которому он сейчас идет: быть открытым и дружелюбным. Твердым, но при этом максимально дружелюбным и предлагать миру как можно больше дружбы», — сказал он.

Маск-старший поделился впечатлениями от очередной поездки в Россию. Он прибыл в страну в четвертый раз за год и был приятно удивлен. Отец бизнесмена заявил, что россияне счастливы, в отличие от людей на Западе.

Ранее отец владельца SpaceX приезжал в Россию на Пасху. Он посетил праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя.