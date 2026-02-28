«Мне очень нравится». Трамп неожиданно похвалил Лукашенко

Президент США Дональд Трамп похвалил президента Белоруссии Александра Лукашенко и заявил, что отношения между двумя странами считает хорошими. Об этом он рассказал на встрече с журналистами на лужайке у Белого дома .

Трамп высоко оценил контакты Вашингтона и Минска и с большим теплом отозвался о белорусском коллеге.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что взаимодействие между странами положительное, а уважение президентов — взаимное.

В том же разговоре Трамп признался прессе, что хотел бы отменить антироссийские санкции при урегулировании украинского конфликта. Он добавил, что желал бы скорейшего завершения боевых действий, о чем уже говорил с президентом России Владимиром Путиным.