«Мне очень нравится». Трамп неожиданно похвалил Лукашенко
Трамп: США и Белоруссия сохраняют хорошие отношения, уважение взаимно
Президент США Дональд Трамп похвалил президента Белоруссии Александра Лукашенко и заявил, что отношения между двумя странами считает хорошими. Об этом он рассказал на встрече с журналистами на лужайке у Белого дома.
Трамп высоко оценил контакты Вашингтона и Минска и с большим теплом отозвался о белорусском коллеге.
«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — заявил он.
Президент также подчеркнул, что взаимодействие между странами положительное, а уважение президентов — взаимное.
В том же разговоре Трамп признался прессе, что хотел бы отменить антироссийские санкции при урегулировании украинского конфликта. Он добавил, что желал бы скорейшего завершения боевых действий, о чем уже говорил с президентом России Владимиром Путиным.