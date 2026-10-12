Песков заявил, что России нечего сказать по поводу «энергетического перемирия»

России «нечего сказать» по теме «энергетического перемирия». Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС .

«Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Американский лидер Дональд Трамп 11 октября сообщил, что страны якобы готовы на подобное перемирие. Владимир Путин отметил, что власти Украины запросили перемирие сразу по ряду направлений, в том числе энергетическому. По его словам, ответные действия вооруженных сил оказались весьма чувствительными для противника.