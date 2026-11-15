Явка на выборах в Гагаузии составила 5,03% на 11:01 по московскому времени

По состоянию на 10:01 по местному времени (11:01 по московскому) явка на выборах парламента и главы Гагаузии составила 6 507 человек или 5,03% от числа избирателей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК Молдавии.

Жители Гагаузской автономии 15 ноября, выбирают башкана региона и депутатов Народного собрания Гагаузии.

На 67 избирательных участках территориального образования голосование началось в 7:00 по местному времени и продлится до 21:00. В списках избирателей Гагаузии зарегистрированы 129 179 человек.

Ранее башкана Гагаузии Евгению Гуцул осудили на семь лет. Ее обвинили в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Летом прозападная партия «Действие и солидарность» в парламенте Молдавии поставила выборы в автономии под контроль центра. В частности, кандидатов обязали сдавать экзамен по румынскому языку. Исполняющий обязанности башкана Илья Узун призвал жителей бойкотировать выборы.