Власти Молдавии назвали условия для помилования Гуцул

Осужденная на семь лет по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» бывшая глава Гагаузии Евгения Гуцул выйдет на свободу досрочно, если получить помилование президента республики Майи Санду. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации президента Молдавии сообщило издание NewsMaker .

Так в пресс-службе прокомментировали обращение к Санду бывшего президента и лидера крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона.

Политик в своем заявлении подчеркнул, что выход Гуцул на свободу стал бы жестом примирения между Кишиневом и Гагаузской автономией.

В пресс-службе Санду заявили, что президент Молдавии не станет принимать решение о дальнейшей судьбе Гуцул по обращению своего предшественника. Ходатайство о помиловании должен подать сам осужденный или лица, которым передал это право.

Приговор в семь лет лишения свободы Гуцул в начале августа вынес районный суд Кишинева. Политик назвала судебное решение расправой, которую инициировали по указке сверху.