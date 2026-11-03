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    Власти Молдавии назвали условия для помилования Гуцул

    Санду отказалась от рассмотрения прошения Додона о помиловании Гуцул

    Фото: РИА «Новости»

    Осужденная на семь лет по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» бывшая глава Гагаузии Евгения Гуцул выйдет на свободу досрочно, если получить помилование президента республики Майи Санду. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации президента Молдавии сообщило издание NewsMaker.

    Так в пресс-службе прокомментировали обращение к Санду  бывшего президента и лидера крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона.

    Политик в своем заявлении подчеркнул, что выход Гуцул на свободу стал бы жестом примирения между Кишиневом и Гагаузской автономией.

    В пресс-службе Санду заявили, что президент Молдавии не станет принимать решение о дальнейшей судьбе Гуцул по обращению своего предшественника. Ходатайство о помиловании должен подать сам осужденный или лица, которым передал это право.

    Приговор в семь лет лишения свободы Гуцул в начале августа вынес районный суд Кишинева. Политик назвала судебное решение расправой, которую инициировали по указке сверху.

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