Додон предупредил о распаде Молдавии и проблемах для Румынии при объединении
Додон предупредил о полном развале Молдавии при интеграции с Румынией
Объединение Молдавии с Румынией приведет к выходу Гагаузии из состава республики, а на возвращении Приднестровья можно окончательно поставить крест. Такой прогноз в комментарии РИА «Новости» сделал лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон.
Так он прокомментировал заявление действующего президента Молдавии Майи Санду о возможности проведения референдума об объединении с Румынией для ускорения евроинтеграции.
«Такой сценарий означает, что некоторые регионы либо объявят о своей независимости, как Гагаузия, которая имеет право на самоопределение, либо Приднестровье никогда не будет вместе с Молдавией», — заявил Додон.
Политик добавил, что против такого сценария выступит и сама Румыния, которой невыгодно превращение из унитарного в федеративное государство. Кроме того, Евросоюзу придется дать Молдавии особый статус и вложить в нее огромное количество денег, чтобы привести к стандартам других стран.
В начале июня лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Евросоюз не примет Молдавию в свой состав в ближайшие шесть лет.
Он пояснил, что блок сейчас решает свои внутренние проблемы, включая проблемы с бюджетом, поэтому о дальнейшем расширении сейчас не думает.