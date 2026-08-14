Молдавия и Румыния отзывом послов из России отрабатывают единые методички, пытаясь возложить ответственность за все беды на российскую сторону. На это указала представитель МИД Мария Захарова .

«Очевидно, что отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за неудачи», — написала она.

Захарова также обратила внимание на поправки правящей партии Молдавии в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах. По ее мнению, власти республики дерусифицируют информационное пространство по наработанным лекалам киевских нацистов.

«Поправки предусматривают закрепление понятия „дезинформация“, введение требования обеспечивать демонстрацию не менее 50% программ на румынском языке либо иметь дублирование на него в промежутке с 06:00 до 24:00, а также включение в кодекс главы о деятельности общественного вещателя Гагаузии», — рассказала дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что кураторы в ЕС закрывают глаза на тоталитарные проявления в Молдавии, где стерилизация информационного пространства и репрессии против политических оппонентов стали обыденными.

В конце июля МИД России вызвал посла Румынии из-за закрытия генконсульства в Констанце.