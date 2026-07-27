Парламент Молдавии введет новые правила для выборов в Гагаузии

Депутаты парламента Молдавии подготовили новые поправки в Избирательный кодекс страны для изменения организации голосования в Гагаузии. Новый законопроект предусматривает распространение на автономию единых правил голосования, действующих в стране.

Из пунктов документа следует, что организацией голосования в Гагаузии займется Центральный избирательный совет, куда войдут не более 11 человек, которые пройдут проверку как государственные чиновники.

Центральные и местные органы власти Гагаузии обязали принять административные акты по использованию помещений для агитации партий, а также создать равные условия для конкурентов.

Новый законопроект предназначен для реализации решения Конституционного суда Молдавии. В начале июля он признал неконституционным ряд статей закона Гагаузии о проведении выборов.

Как пояснил председатель республиканского парламента Игорь Гроссу, речь шла о прозрачности работы избирательных комиссий и составлении списков кандидатов, а также о введении лимита на пожертвования партиям.

Он пояснил, что без изменения закона Гагаузии и приведения его в соответствии с Конституцией не позволит провести выборы в парламент автономии в ноябре.

Власти Гагаузии по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду согласились внести поправки в Избирательный кодекс, чтобы провести голосование по новым правилам.

Ранее лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон предупредил, что политика властей республики по сближению с Румынией грозит выходом из состава страны Гагаузии и окончательным отказом Приднестровья от налаживания отношений.