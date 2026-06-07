Предоставившая свою территорию для поставок западного вооружения киевскому режиму Молдавия все теснее сближается с НАТО. Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что действующие молдавские власти прямо нарушают нормы своей Конституции, которые предусматривают нейтральный статус республики.

«Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся», — сказал Галузин.

Лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил, что вхождение республики в состав Румынии приведет к выходу из состава республики Гагаузии и окончательному отказу Приднестровья от налаживания отношений. По его мнению, против выступит и Румыния, для которой унитарный статус важнее, чем вхождение Молдавии.