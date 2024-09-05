«ФедералПресс»: Яровая рассказала о возможных изменениях в миграционном законодательстве

Заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Ирина Яровая во время Восточного экономического форума сообщила о возможных изменениях в миграционном законодательстве и добавила, что эта повестка постоянно находится на виду у правоохранителей, законодателей и правительства. По ее словам, есть соответствующее распоряжение президента, написал «ФедералПресс».

В нашей стране, как заметила политик, сейчас активно реализуется контроль за правилами, которые регламентируют миграционную политику.

«Мы реализуем парламентский контроль и формируем свои самостоятельные предложения, поддержанные правоохранителями, правительством», — сообщила Яровая.

Депутат добавила, что все задачи должны решаться на основе понятных правил, гарантирующих социальное благополучие.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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