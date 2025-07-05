Заявление генсека НАТО о России и Китае назвали политической глупостью года

Размышления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия поможет Китаю напасть на Тайвань, глупы и неправдоподобны. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил об этом в Telegram-канале .

«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — сказал он.

Сенатор прокомментировал заявление Рютте в интервью газете The New York Times. Генсек заявил, что, прежде чем напасть на Тайвань, председатель КНР Си Цзиньпин позвонит президенту России Владимиру Путину и попросит ударить по НАТО, чтобы отвлечь Европу от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. RT сообщил, что так он объяснил необходимость укреплять альянс.

В этом же интервью Рютте пошутил, что жителям Евросоюза придется учить русский язык, если не заняться развитием оборонной промышленности. Генсек признал, что это потребует больших расходов.