Ветеранов СВО в Балашихе трудоустроили в команду по следж-хоккею «Гвардия»

В команду по следж-хоккею «Гвардия» в Балашихе трудоустраивают ветеранов специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения во время исполнения боевых задач. Сборную создали в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Один из новых спортсменов — Александр Скорик. Мужчина переехал в Подмосковье из Донецка.

«Была минно-взрывная травма. Оторвало ниже колена стопу. Ампутировали остальную часть ноги выше колена. После реабилитации меня уже официально трудоустроили, занимаюсь потихоньку», — сказал Александр Скорик.

Александр Скорик стал членом команды в конце июня 2025 года. Он тренируется ежедневно — два раза по 1,5 часа. Сейчас Александр готовится к чемпионату России в Дзержинске. Оттуда «Гвардия» отправится во Владивосток на кубок «Герои нашего времени». Спортсмены нацелены на победу.

«Работаем! Выиграли кубок „Защитников Отечества“ в Ханты-Мансийске. Парни молодцы, стараются, прогрессируют с каждым днем. Демонстрируют огромную мотивацию», — сказал директор команды «Гвардия» Михаил Трифонов.

Михаил Трифонов рассказал, что на чемпионате «Гвардия» обыграла 14 команд и не пропустила ни одной шайбы. Спортсменов поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также президент Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Команду «Гвардия» создали в 2023 году по поручению Андрея Воробьева. Директор Михаил Трифонов лично занимался поиском игроков, посещая госпитали. Многие из них до этого не занимались хоккеем и начали осваивать спорт с нуля.

Команду поддерживают губернатор Андрей Воробьев и сотрудники администрации Балашихи. Сегодня «Гвардия» обладает собственной современной тренировочной базой на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Команда тренируется несколько раз в день и строит амбициозные планы на новые спортивные достижения.