Современные технологии позволят построить тоннель между Аляской и Чукоткой. Такой проект стал бы одним из крупнейших примеров сотрудничества России и США. Об этом бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман сообщил РИА «Новости» .

Строительство тоннеля, по его словам, обсуждается уже не одно столетие. Леман заявил, что при имеющемся уровне развития технологий проект перестал казаться фантастическим.

«Это был бы один из примеров сотрудничества, которые многим из нас хотелось бы видеть чаще. <…> Я бы сказал, что разработанные нами технологии доказывают: этот проект можно осуществить», — сказал он.

Бывший вице-губернатор напомнил о других масштабных российско-американских проектах. По его мнению, тоннель мог бы встать в один ряд с МКС и программой ленд-лиза.

Ранее построить транспортный переход под Беринговым проливом предложил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он мог бы называться «Путин — Трамп».