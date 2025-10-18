Этим грезили Ленин и Гитлер, а теперь воплотит Маск. Насколько реален туннель «Путин — Трамп»?
Возможно, нам повезет и мы станем свидетелями постройки тоннеля между Россией и США. Впервые объединение Чукотки и Аляски начали обсуждать еще в конце XIX века, но с тех пор дальше разговоров никто не продвинулся. Сегодня на воплощение смелой мечты куда больше шансов.
Туннель «Путин-Трамп»
Российское посольство в Соединенных Штатах передало конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне материалы из архива КГБ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Среди прочих документов там фигурировал проект «моста Кеннеди-Хрущева» между Аляской и Россией. Построить его предлагал американец Даг Сандстрем.
После недавней телефонной беседы лидеров России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях эскиз этого проекта.
Он отметил, что с помощью современных технологий и компании Илона Маска Boring Company, которая разрабатывает высокоэкономичные буровые, вполне можно создать туннель «Путин-Трамп». Новый объект сможет напрямую соединить Евразию и Америку, его примерная стоимость — восемь миллиардов долларов.
Берингов мост
Ученые утверждают, что раньше на Земле уже существовал так называемый Берингов мост. Он соединял северо-восточную часть Азиатско-Тихоокеанского региона и северо-западное побережье Северной Америки. Располагался на месте нынешнего Берингова пролива, разделяющего российскую Чукотку и американскую Аляску. Правда, было это тысячи и миллионы лет назад.
По Берингову мосту фланировали мамонты и шерстистые носороги, бизоны и лоси, степные антилопы и северные олени-карибу, горные бараны, арктические верблюды и саблезубые кошки. Лошади тоже носились туда-сюда, на территории Северной Америки из Евразии они появились вместе с бизонами, бурыми медведями и львами.
Исчезновение Берингова моста началось около 18 тысяч лет назад вместе с потеплением климата. Таявшие ледники подняли уровень океана, и сухопутный мост стал медленно уходить под воду. Первое затопление произошло около 12 тысяч лет назад. Так Азия и Северная Америка окончательно разделил Берингов пролив.
Американская идея соединить Аляску и Чукотку
Люди впервые замахнулись на это в 1890 году. Автором идеи был Уильям Гилпин. К тому времени он потерял пост губернатора штата Колорадо из-за незаконно выпущенных векселей. Так вот, экс-чиновник с подачи магнатов железных дорог предложил создать железнодорожную паромную переправу.
Со стороны Аляски вагоны должны были грузить на ледокольные паромы и переправлять на Чукотку, а там они бы продолжили путь по проложенным рельсам — магнат Эдвард Гарриман обещал построить железную дорогу в Восточной Сибири. Российское правительство вежливо, но твердо отказало американцам.
Следом счастье попытал автор моста «Золотые ворота» в Калифорнии Джозеф Штраус, предложив проект железнодорожного моста через Берингов пролив. Однако ему также не дали добро на строительство.
Французская идея
Следующим осенило французского магната Лоик де Лобеля. Он объездил Канаду, Аляску, Сибирь и даже заполучил названный в его честь остров на западном побережье Антарктического полуострова. В начале XX века богатый путешественник загорелся идеей строительства железной дороги от Аляски до Сибири через Берингов пролив.
Лобель от имени созданного во Франции международного синдиката обратился к Техническому императорскому обществу России с предложением произвести разведку трассы от Якутска до Берингова пролива и далее до Аляски. После отказа француз в 1903 году снова предложил свой проект, но на этот раз от имени американского синдиката.
Русским обещали построить Сибирско-Аляскинскую железную дорогу от мыса Принца Уэльского на Аляске через туннель под Беринговым проливом и через северо-восточную Сибирь до Иркутска: через мыс Дежнева, Верхнеколымск и Якутск. Итого около пяти тысяч километров, плюс более трех тысяч километров в Северной Америке.
В числе прочего американской стороне за труды нужно было отдать на 90 лет в полную собственность территории вдоль железной дороги шириной по 13 километров с обеих сторон от железнодорожного полотна. Плюс — исключительные права на добычу полезных ископаемых на этих участках.
На этот раз правительство Российской империи думало несколько лет. Наконец «дальновидный» Николай II в 1905 году одобрил американское предложение, так как оно не требовало значительного финансирования российской стороны. Совет Министров подобострастно согласился с государем и передал проект на долгое согласование в других ведомствах.
Наконец в марте 1907 года в дело вмешался новый председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин и проект окончательно и бесповоротно отклонили.
Кто предлагал соединить материки в XX веке
После прихода к власти большевиков Владимир Ленин заговорил о строительстве железных дорог в восточных и северных частях страны, в том числе в направлении к Берингову проливу. Однако у новой власти и без того хватало дел в огромной стране, к тому же Гражданская война не располагала к большим стройкам. После нее нужно было поднимать производство.
Потом начали прицениваться немцы. У Гитлера была любимая, но не состоявшаяся игрушка — Breitspurbahn. Это сеть ширококолейных железных дорог, которая разрабатывалась с мая 1942 года вплоть до последних дней войны. Она должна была соединить города Европы, Индии, Китая и, в конечном итоге, Северной Америки через Берингов пролив.
В 50-е в СССР родилась идея ради улучшения климата перекрыть Берингов пролив дамбой из громадных бетонных блоков, а по ней пустить железнодорожные пути. Авторы полагали, что измененное течение Гольфстрима сможет растопить арктические льды и «на месте вечной мерзлоты зацветут яблони». Однако проект остался только на бумаге.
Следующий ход сделал американец китайского происхождения, инженер Тунг-Йен Линь. В 1958 году он предложил построить мост через Берингов пролив «для торговли и взаимопонимания между народами Соединенных Штатов и Советского Союза». Автор оценил 80-километровый участок в один миллиард долларов.
СССР не выказал интереса, но инженер проявил терпение и дождался развала Союза. В 1994-м Линь снова появился со своим предложением. Однако теперь цены выросли — тот же участок, по его расчетам, стоил уже более четырех миллиардов долларов.
Туннель Чукотка-Аляска
Идея благополучно дожила до XXI века. В 2005 году сын президента Джорджа Буша-старшего, инвестор Нил Буш, продвигал предложение о прокладке транспортного коридора под Беринговым проливом. Интересно, что делал он это в компании с примечательным персонажем: Сон Мен Муном, лидером Церкви объединения.
Этот религиозный деятель, которого многие не без оснований называют главарем жуткой секты, известен проведением массовых бракосочетаний и обвинениями в похищении людей. Чаще всего его жертвами становилась молодежь: парней и девушек заставляли работать на фабриках-потогонках, лишали сна и почти не кормили, зато регулярно промывали мозги.
Хотя свидетелей было достаточно, Мун, человек сильно не бедный и со связями, был осужден лишь раз и то за неуплату налогов и ненадолго. В итоге США смогли выпихнуть корейца на родину, а 14 стран Шенгенской зоны и Великобритания запретили ему въезд. Клан Бушей потом клялся, что общались с ним лишь ради «усилий религиозных лидеров призвать свою паству к служению другим».
Словом, у американцев опять ничего не вышло, а в 2014 году появились китайские эксперты по транспорту. Они предложили построить высокоскоростную железнодорожную линию примерно на 10 тысяч километров из северо-восточного Китая в Соединенные Штаты. Проект включал и строительство туннеля под Беринговым проливом.
Впоследствии об объединении Чукотки и Аляски говорили еще не раз и русские, и китайцы, и американцы, причем как государственные мужи, так и «частники». Ясно одно: строить туннель под Беринговым проливом придется всем миром, и для этого необходимо согласие Канады.
Техническая сторона дела тоже важна. Климат для стройки не очень располагает: морозы в 50 градусов, вечная мерзлота. Понадобятся и специальная техника, и особо прочные и устойчивые к низким температурам материалы. Только глубина подходящая: на намеченном участке она около 50 метров, как в Ла-Манше, где туннель уже построен.