18 октября 2025 01:30 Этим грезили Ленин и Гитлер, а теперь воплотит Маск. Насколько реален туннель «Путин — Трамп»? 0 0 0 Фото: Берингов пролив. Daisy Gilardini / www.globallookpress.com Мир

США

СССР

Строительство

Россия

Аляска

Возможно, нам повезет и мы станем свидетелями постройки тоннеля между Россией и США. Впервые объединение Чукотки и Аляски начали обсуждать еще в конце XIX века, но с тех пор дальше разговоров никто не продвинулся. Сегодня на воплощение смелой мечты куда больше шансов.

Туннель «Путин-Трамп» Российское посольство в Соединенных Штатах передало конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне материалы из архива КГБ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Среди прочих документов там фигурировал проект «моста Кеннеди-Хрущева» между Аляской и Россией. Построить его предлагал американец Даг Сандстрем. После недавней телефонной беседы лидеров России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях эскиз этого проекта. Он отметил, что с помощью современных технологий и компании Илона Маска Boring Company, которая разрабатывает высокоэкономичные буровые, вполне можно создать туннель «Путин-Трамп». Новый объект сможет напрямую соединить Евразию и Америку, его примерная стоимость — восемь миллиардов долларов.

Фото: План моста «Кеннеди-Хрущева» между Аляской и Россией. Соцсеть X / Соцсети

Берингов мост Ученые утверждают, что раньше на Земле уже существовал так называемый Берингов мост. Он соединял северо-восточную часть Азиатско-Тихоокеанского региона и северо-западное побережье Северной Америки. Располагался на месте нынешнего Берингова пролива, разделяющего российскую Чукотку и американскую Аляску. Правда, было это тысячи и миллионы лет назад. По Берингову мосту фланировали мамонты и шерстистые носороги, бизоны и лоси, степные антилопы и северные олени-карибу, горные бараны, арктические верблюды и саблезубые кошки. Лошади тоже носились туда-сюда, на территории Северной Америки из Евразии они появились вместе с бизонами, бурыми медведями и львами. Исчезновение Берингова моста началось около 18 тысяч лет назад вместе с потеплением климата. Таявшие ледники подняли уровень океана, и сухопутный мост стал медленно уходить под воду. Первое затопление произошло около 12 тысяч лет назад. Так Азия и Северная Америка окончательно разделил Берингов пролив.

Фото: Фотография Берингова пролива со спутника. NASA / Публичное достояние

Американская идея соединить Аляску и Чукотку Люди впервые замахнулись на это в 1890 году. Автором идеи был Уильям Гилпин. К тому времени он потерял пост губернатора штата Колорадо из-за незаконно выпущенных векселей. Так вот, экс-чиновник с подачи магнатов железных дорог предложил создать железнодорожную паромную переправу. Со стороны Аляски вагоны должны были грузить на ледокольные паромы и переправлять на Чукотку, а там они бы продолжили путь по проложенным рельсам — магнат Эдвард Гарриман обещал построить железную дорогу в Восточной Сибири. Российское правительство вежливо, но твердо отказало американцам. Следом счастье попытал автор моста «Золотые ворота» в Калифорнии Джозеф Штраус, предложив проект железнодорожного моста через Берингов пролив. Однако ему также не дали добро на строительство.

Фото: Моста «Золотые ворота», США. Patrick Pleul / www.globallookpress.com

Французская идея Следующим осенило французского магната Лоик де Лобеля. Он объездил Канаду, Аляску, Сибирь и даже заполучил названный в его честь остров на западном побережье Антарктического полуострова. В начале XX века богатый путешественник загорелся идеей строительства железной дороги от Аляски до Сибири через Берингов пролив. Лобель от имени созданного во Франции международного синдиката обратился к Техническому императорскому обществу России с предложением произвести разведку трассы от Якутска до Берингова пролива и далее до Аляски. После отказа француз в 1903 году снова предложил свой проект, но на этот раз от имени американского синдиката. Русским обещали построить Сибирско-Аляскинскую железную дорогу от мыса Принца Уэльского на Аляске через туннель под Беринговым проливом и через северо-восточную Сибирь до Иркутска: через мыс Дежнева, Верхнеколымск и Якутск. Итого около пяти тысяч километров, плюс более трех тысяч километров в Северной Америке.

Фото: Лоик де Лобель / Википедия

В числе прочего американской стороне за труды нужно было отдать на 90 лет в полную собственность территории вдоль железной дороги шириной по 13 километров с обеих сторон от железнодорожного полотна. Плюс — исключительные права на добычу полезных ископаемых на этих участках. На этот раз правительство Российской империи думало несколько лет. Наконец «дальновидный» Николай II в 1905 году одобрил американское предложение, так как оно не требовало значительного финансирования российской стороны. Совет Министров подобострастно согласился с государем и передал проект на долгое согласование в других ведомствах. Наконец в марте 1907 года в дело вмешался новый председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин и проект окончательно и бесповоротно отклонили.

Фото: Глава правительства Российской империи Петр Столыпин, 1906 год / Публичное достояние

Кто предлагал соединить материки в XX веке После прихода к власти большевиков Владимир Ленин заговорил о строительстве железных дорог в восточных и северных частях страны, в том числе в направлении к Берингову проливу. Однако у новой власти и без того хватало дел в огромной стране, к тому же Гражданская война не располагала к большим стройкам. После нее нужно было поднимать производство. Потом начали прицениваться немцы. У Гитлера была любимая, но не состоявшаяся игрушка — Breitspurbahn. Это сеть ширококолейных железных дорог, которая разрабатывалась с мая 1942 года вплоть до последних дней войны. Она должна была соединить города Европы, Индии, Китая и, в конечном итоге, Северной Америки через Берингов пролив. В 50-е в СССР родилась идея ради улучшения климата перекрыть Берингов пролив дамбой из громадных бетонных блоков, а по ней пустить железнодорожные пути. Авторы полагали, что измененное течение Гольфстрима сможет растопить арктические льды и «на месте вечной мерзлоты зацветут яблони». Однако проект остался только на бумаге.

Фото: Walter G. Allgöwer / www.globallookpress.com

Следующий ход сделал американец китайского происхождения, инженер Тунг-Йен Линь. В 1958 году он предложил построить мост через Берингов пролив «для торговли и взаимопонимания между народами Соединенных Штатов и Советского Союза». Автор оценил 80-километровый участок в один миллиард долларов. СССР не выказал интереса, но инженер проявил терпение и дождался развала Союза. В 1994-м Линь снова появился со своим предложением. Однако теперь цены выросли — тот же участок, по его расчетам, стоил уже более четырех миллиардов долларов.

Фото: Рыбаки на Чукотке. Robert King / www.globallookpress.com

Туннель Чукотка-Аляска Идея благополучно дожила до XXI века. В 2005 году сын президента Джорджа Буша-старшего, инвестор Нил Буш, продвигал предложение о прокладке транспортного коридора под Беринговым проливом. Интересно, что делал он это в компании с примечательным персонажем: Сон Мен Муном, лидером Церкви объединения. Этот религиозный деятель, которого многие не без оснований называют главарем жуткой секты, известен проведением массовых бракосочетаний и обвинениями в похищении людей. Чаще всего его жертвами становилась молодежь: парней и девушек заставляли работать на фабриках-потогонках, лишали сна и почти не кормили, зато регулярно промывали мозги. Хотя свидетелей было достаточно, Мун, человек сильно не бедный и со связями, был осужден лишь раз и то за неуплату налогов и ненадолго. В итоге США смогли выпихнуть корейца на родину, а 14 стран Шенгенской зоны и Великобритания запретили ему въезд. Клан Бушей потом клялся, что общались с ним лишь ради «усилий религиозных лидеров призвать свою паству к служению другим».

Фото: Президент США Ричард Никсон и Сон Мен Мун, Вашингтон, 1 февраля 1974 года / Публичное достояние

Словом, у американцев опять ничего не вышло, а в 2014 году появились китайские эксперты по транспорту. Они предложили построить высокоскоростную железнодорожную линию примерно на 10 тысяч километров из северо-восточного Китая в Соединенные Штаты. Проект включал и строительство туннеля под Беринговым проливом. Впоследствии об объединении Чукотки и Аляски говорили еще не раз и русские, и китайцы, и американцы, причем как государственные мужи, так и «частники». Ясно одно: строить туннель под Беринговым проливом придется всем миром, и для этого необходимо согласие Канады. Техническая сторона дела тоже важна. Климат для стройки не очень располагает: морозы в 50 градусов, вечная мерзлота. Понадобятся и специальная техника, и особо прочные и устойчивые к низким температурам материалы. Только глубина подходящая: на намеченном участке она около 50 метров, как в Ла-Манше, где туннель уже построен.