Депутаты заявили, что заявления Лаврова о самоопределении нельзя использовать против России

Депутаты Государственной Думы Алексей Чепа и Светлана Журова прокомментировали интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова газете «Коммерсант», в котором он затронул вопрос приоритета права народов на самоопределение над территориальной целостностью государств. Об этом написал «Ридус» .

По словам Журовой, аргумент Лаврова о важности принципа самоопределения нельзя использовать против России в международных спорах, поскольку министр отлично знаком с Уставом ООН и основывает свои аргументы на признанных нормах международного права.

Она процитировала соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН, гласящую, что территориальная целостность уважается лишь в тех государствах, чьи правительства выражают волю всего проживающего на их территориях населения.

Чепа, в свою очередь, сообщил, что в случае с Крымом вопрос решается демократичным путем. Он вспомнил о референдуме, во время которого большинство населения полуострова высказалось за присоединение к России.