Звездный адвокат Алешкин оценил положение Пашаева после задержания

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал 360.ru задержание своего бывшего коллеги Эльмана Пашаева. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Попадание Пашаева в такую ситуацию отчасти удивило Алешкина. Адвокат был уверен, что его коллега более осторожный и внимательный человек.

«Мы неоднократно, как вы знаете, намекали на то, что семья [Блиновских] взаимодействует с не совсем чистоплотными людьми. <…> Алексей Блиновский хочет получить снисхождение, может быть, заключить сделку, поэтому эта история набирает обороты. А то, что произошло, — это не секрет, это в принципе должно было произойти», — отметил он.

Адвокат добавил, что к делу могут быть причастны и другие лица, заинтересованные в итоговом завершении дела.

«То есть они фактически были соучастниками, поэтому здесь надо внимательнее посмотреть, кто был осведомлен об этих преступных действиях», — сказал он.

По данным следствия, в феврале бывший адвокат, который проходил службу, встретился с Блиновским и убедил его, будто сможет освободить супругов от уголовной ответственности. Они договорились о личной встрече, и Пашаев получил крупную сумму денег.

Экс-адвоката задержали в Москве. СК вышел на Пашаева при проверке контракта Блиновского с Минобороны. Позже стало известно, что бывший адвокат может быть причастным к отмыванию средств через собственный благотворительный фонд.