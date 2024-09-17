Mash узнал о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

Mash: Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительный фонд

Экс-адвокат Эльман Пашаев может оказаться причастным к отмыванию средств через собственный благотворительный фонд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Принадлежащая ему организация занимается оказанием помощи детским домам, молодежи и бойцам в зоне спецоперации, сообщил источник Telegram-канала. Также он предположил, что незаконные операции, которые якобы проводил бывший адвокат, могут быть связаны с дронами.

«Пашаев продавал их военным, а оплату проводил как благотворительные взносы в свой фонд, что не облагается налогом», — уточнил собеседник Mash.

По информации канала, в последнее время Пашаев просил переводить суммы менее 500 тысяч рублей на банковскую карту секретаря.

Пашаева задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший адвокат убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что он якобы может освободить его и его супругу Елену от уголовной ответственности.