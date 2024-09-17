Дело о крупном мошенничестве возбудили против экс-адвоката Пашаева

СК: против Пашаева возбудили уголовное дело, он задержан в Москве

Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале Пашаев встретился с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем и убедил его, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить супругов от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, экс-адвокат получил деньги.

«Пашаев задержан в городе Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — указали в ведомстве.

На прошлой неделе появилась информация о том, что находящегося в зоне спецоперации Алексея Блиновского задержали и увезли на допрос. По данным Telegram-канала Mash, за ним приехали в воинскую часть. Командование отстаивало право Алексея на службу, но на него надели наручники и увезли.