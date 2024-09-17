Задержание Пашаева в Москве сняли на видео

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оперативное видео задержание экс-юриста опубликовал Следственный комитет.

На записи правоохранители сообщили экс-адвокату, на каком основании его задержали.

«Слушаю вас», — ответил он.

Задержание произошло возле жилой многоэтажки. Затем Пашаева, закованного в наручники, завели в подъезд.

По данным следствия, в феврале бывший адвокат встретился с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем и убедил его, что сможет освободить супругов от уголовной ответственности. Они договорились о личной встрече, и экс-адвокат получил крупную сумму денег.

Следователи вышли на Пашаева при проверке контракта Блиновского с Минобороны. Алексей мог отправиться на военную службу, чтобы суд изменил меру пресечения «королеве марафонов».