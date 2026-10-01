Власти Украины первыми начали наносить удары по танкерам и другим судам, перевозившим абсолютно мирные грузы, напомнил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратить это. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата — теперь не нравится», — отметил российский лидер, процитировав поговорку времен Великой Отечественной войны.

Киевский режим открыто заявил, что бьет по НПЗ, чтобы нанести ущерб российской экономике. Россия ответила зеркально — и теперь на Украине, по их собственному признанию, практически отсутствует металлургическая промышленность, подчеркнул Путин.

Также президент заявил на форуме, что ни одна страна в мире не имеет таких средств поражения, как Российская Федерация.