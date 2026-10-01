Ковальчук сообщил о массированной атаке БПЛА на АПХ «Мироторг»

В Брянской области массированной атаке беспилотников подвергся АПХ «Мираторг». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Егор Ковальчук.

«Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет», — сказал он.

Ковальчук добавил, что в результате сброса взрывчатки с БПЛА в брянском поселке Погар получил травмы 16-летний подросток. Его доставили в больницу.

Также из-за атаки беспилотника в поселке Климово страдал водитель автобуса, его госпитализировали. Всего за сутки над областью нейтрализовали 139 беспилотников самолетного типа, добавил Ковальчук.

По данным Минобороны, ночью украинские боевики атаковали Россию с помощью 330 БПЛА. Системы противовоздушной обороны отразили налеты в Московском регионе, Крыму, над Черным морем, в Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Тульской областях.