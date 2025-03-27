Жители Одинцова собрали очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Школьники в сотрудничестве с местными жителями вновь организовали сбор гуманитарной помощи в Одинцове. Груз насчитывает десятки тонн.

Подобные инициативы проходят в Одинцовском городском округе регулярно, каждый месяц. В этот раз бойцам, задействованным в специальной военной операции, будет передана помощь в виде бронежилетов, средств радиоэлектронной борьбы, дронов, медикаментов и вещей первой необходимости. Среди собранного также есть продукты питания, средства гигиены, одежда и многое другое.

Напомним, в Одинцовском округе организованы три пункта сбора гуманитарной помощи, расположенные по адресам: улица Маршала Жукова, 26, Кутузовская, 1 и Московская, 47. Чтобы узнать расписание работы ближайшего пункта сбора и список необходимых товаров, можно посетить сайт volonter.mosreg.ru.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте