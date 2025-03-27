Жители Одинцова собрали очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

Подобные инициативы проходят в Одинцовском городском округе регулярно, каждый месяц. В этот раз бойцам, задействованным в специальной военной операции, будет передана помощь в виде бронежилетов, средств радиоэлектронной борьбы, дронов, медикаментов и вещей первой необходимости. Среди собранного также есть продукты питания, средства гигиены, одежда и многое другое.

Напомним, в Одинцовском округе организованы три пункта сбора гуманитарной помощи, расположенные по адресам: улица Маршала Жукова, 26, Кутузовская, 1 и Московская, 47. Чтобы узнать расписание работы ближайшего пункта сбора и список необходимых товаров, можно посетить сайт volonter.mosreg.ru.