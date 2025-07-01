Митинги ко Дню ветеранов боевых действий прошли в Павловском Посаде

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий, провели в Павловском Посаде и Электрогорске. На них почтили память героев.

Участниками митингов стали активисты Ассоциации ветеранов СВО — демобилизованные бойцы спецоперации, ветераны боевых действий локальных конфликтов в Афганистане, представители администрации округа, муниципальные депутаты, общественники и волонтеры. Они возложили цветы и венки к мемориалам памяти.

В Павловском Посаде митинг прошел в сквере на улице Тимирязева у памятника воинам-интернационалистам. В Электрогорске — у мемориала в честь воинов-интернационалистов в сквере «Боевое братство».

«Эти памятные акции стали символом единства и уважения к истории, демонстрируя, что военная служба и героизм остаются важной частью национальной идентичности. Ветераны получили заслуженные слова признательности, а молодежь вдохновилась примером мужества и патриотизма», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.