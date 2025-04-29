Жители Луховиц присоединились к «Диктанту Победы»

Центральной площадкой акции, которую организовала партия «Единая Россия», в муниципалитете стал выставочный зал. Сюда пришли школьники, студенты и молодогвардейцы, глава округа Сергей Тимохин и депутат Московской областной думы Максим Коркин.
Проверить свои знания о Великой Отечественной войне мог любой желающий. В этом году акция посвящена 80-летию победы над фашизмом. Вопросы диктанта относились к ключевым сражениям и героям Великой Отечественной, легендарному оружию и наградам, произведениям искусства и культуры, связанных с войной. Один из блоков касался событий специальной военной операции. Диктант состоял из 25 вопросов в форме теста. На ответы было отведено 45 минут.
Глава Луховиц рассказал, что в акции участвует постоянно. «Знаете, наверное, со школьной скамьи слово диктант вызывает опасение, но на самом деле здесь всегда такая дружественная обстановка. А значимость акции в преддверии такой годовщины как 80-летие Победы сложно переоценить», — отметил Сергей Тимохин.
В этом году акция прошла в седьмой раз. Узнать оценку участники могут на сайте диктантпобеды.рф. Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Среди призов — посещение парада на Красной площади.
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