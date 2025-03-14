Жители Лобни передали очередную партию гуманитарного груза бойцам СВО

Гуманитарную помощь для участников спецоперации передали глава городского округа Анна Кротова, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих и подрядных организаций, предприниматели и молодогвардейцы. Сбор был организован в рамках областной благотворительной акции «Доброе дело».

В очередную партию вошли бензопилы, шуруповерты, дрели и другие инструменты, средства личной гигиены, вода, а также фермерские яйца, сало и сладости.

Собранный гуманитарный груз доставит на передовую руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Дарья Косых.

Анна Кротова подчеркнула, что поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, не только святая обязанность, но и проявление искренней заботы и благодарности. «Вместе мы движемся к одной цели, к одной Победе!» — сказала глава муниципалитета.

Напомним, акция «Доброе дело» стартовала в апреле 2022 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сначала она была направлена на помощь жителям Донбасса, а затем и на поддержку участников специальной военной операции.